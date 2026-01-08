EIL:
Unfall in Blankenburg Seniorin im Harz schwer verletzt! Autofahrer übersieht Fußgängerin beim Abbiegen
Eine 89-jährige Frau ist bei einem Unfall mit einem Pkw in Blankenburg schwer verletzt worden. Das Auto erfasste die Seniorin beim Abbiegen.
Aktualisiert: 08.01.2026, 16:16
Blankenburg. – Eine 89-Jährige ist am Mittwochabend an der Kreuzung Lange Straße/Töpferstraße in Blankenburg von einem Auto erfasst worden, teilt die Polizei mit.
Ein 19-jähriger Autofahrer habe die Seniorin beim Abbiegen in die Töpferstraße übersehen. Beim Zusammenprall mit dem Auto sei die 89-Jährige schwer verletzt worden.