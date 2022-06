Unfall: Zusammenstoß mit Rettungswagen im Harz

Ballenstedt (vs) - Am Donnerstag, 2. Juni, kam es gegen 15.55 Uhr in der Poststraße in Ballenstedt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem Auto. Der 26-jährige Fahrer eines Mini beachtete die Vorfahrt nicht, als er aus einer Grundstückseinfahrt auf die Poststraße auffahren wollte.

Hierbei stieß er mit dem Rettungswagen des Malteser Hilfswerk zusammen, der sich unter Nutzung von Sondersignal im Einsatz befand. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Personen wurden nicht verletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.