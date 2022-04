Verkehrsunfall im Harz: 44-Jähriger fährt auf Felswand zu

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag (9. April) gegen 18.30 Uhr auf der B242 zwischen Stiege und Hasselfelde im Harz ereignet. Bei einem Auto eines 44-jährigen Fahrers platzte der Reifen.

Oberharz am Brocken (vs) - Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, zog ein Pkw aufgrund eines möglichen Reifenplatzers nach rechts und kam so von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug fuhr direkt auf eine Felswand zu und kippte dann auf die Fahrerseite. Der 44-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz konnte unverletzt aus seinem Auto klettern.

Die Kameraden der Feuerwehr Stiege beseitigten die auslaufende Kühlflüssigkeit und sperrten die Straße in beide Richtungen.