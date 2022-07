Kollision in Wernigerode: Zwei Verletzte und 8.000 Euro Sachschaden

An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

Wernigerode (vs) - Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr am Dienstag gegen 15.10 Uhr ein 25-Jähriger mit einem VW Polo die Hasseröder Straße aus Richtung der Bundesstraße 244 kommend, nach links auf die Autobahn 36 in Richtung Niedersachsen abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw Hyundai und stieß mit diesem zusammen. Dadurch wurden der 25-Jährige sowie der 42-jährige Hyundaifahrer leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.