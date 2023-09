Seit dem 6. September wird in Ballenstedt ein 80-Jähriger gesucht, so die Polizei.

Die Polizei sucht in Ballenstedt nach einem Vermissten.

Ballenstedt (vs) - Vermisst wird seit dem 6. September der 80-jährige Klaus-Georg B. aus Ballenstedt. Er wurde letztmalig gegen 14.30 Uhr mit einem Fahrrad in der Allee sowie gegen 15 Uhr in der Apfelallee gesehen.

Der Gesuchte ist circa 1,70 m groß und schlank. Er trägt graues kurzes Haar in Form einer Halbglatze. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einem grauen Hemd mit zwei hellen Streifen, einer blauen Jeans und braunen Turnschuhen bekleidet.

So sieht der Gesuchte in Ballenstedt aus. Foto: Polizei

Zur Unterstützung der Suchmaßnahmen, die bislang erfolglos blieben, wurden unter anderem ein Spezialsuchhund und ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Gesuchten erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.