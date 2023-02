In Wernigerode wurde ein Autofahrer gesucht. Dieser ist nach einer Pause nicht zum Fahrzeug auf einem Parkplatz an der A36 bei Wernigerode zurückgekehrt. Durch eine Polizeistreife wurde er nun wohlauf gefunden.

Wernigerode (vs) - Am Mittwochvormittag, 8. Februar, wurde ein 33-jähriger Mann im Landkreis Harz als vermisst gemeldet. Letztmalig wurde der Mann gegen 7.54 Uhr auf dem Parkplatz Regensteinblick an der A36 in Fahrtrichtung Braunschweig gesehen, wo er nach einem Toilettengang nicht zu seinem Fahrzeug und dem dort wartenden Fahrer, welcher die Rettungskräfte alarmierte, zurückkehrte.

Dem Meldenden zufolge sollte der Vermisste beim Verlassen des Autos stark alkoholisiert gewesen sein. Laut einer Pressemitteilung suchte die Polizei mit Hilfe eines Spürhundes, dem Polizeihubschrauber sowie einer Drohne der Autobahnpolizei nach dem Mann. Am Nachmittag dann die Entwarnung: Durch eine Polizeistreife wurde der vermisste 33-Jährige am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Ortslage Benzingerode/Harz, nahe der A 36, fußläufig angetroffen.

Der junge Mann sei wohlauf. Eine Unterkühlung besteht nach ärztlicher Untersuchung nicht, heißt es in einer weiteren Pressemitteilung. Die Gründe seines Verschwindens sind noch unklar.