Verpuffung: Das ist zum tragischen Unfall in Blankenburg (Harz) bislang bekannt

Eine Verpuffung einer stark brennbaren Flüssigkeit hat sich am Samstagabend, 2. Juli, bei einer Gartenfeier in Blankenburg ereignet. Drei Personen wurden dabei so schwer verletzt, dass sie mit Rettungshubschraubern in Krankhäuser in Berlin, Halle und Leipzig gebracht werden mussten.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Blankenburg