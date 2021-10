Vier Autos in Thale mit Farbe beschmiert

In der Stadt Thale im Harz sind vier Autos mit schwarzer Farbe besprüht worden.

Vier Autos sind in der Birkenstraße in Thale scheinbar wahllos mit schwarzer Farbe beschmiert worden.

Thale (vs) – Vier Autos sind zwischen 20. und 21. Oktober in Thale mit schwarzer Farbe besprüht worden. Dies teilte das Polizeirevier Harz mit. Beschädigt wurden ein Audi, ein Dacia, ein Nissan sowie ein Toyota, die in der Birkenstraße abgestellt waren.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Es werden dringend Zeugen gesucht, die etwas beobachtet haben und Angaben zur Tat oder zu den Tätern geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03941/674293 entgegen.