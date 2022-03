Fast 100 Beteiligte: HFC-Fans schlagen vor Pokal-Spiel auf Heim-Anhänger ein

Vor dem Landespokal-Halbfinale zwischen Wernigerode und dem Halleschen FC hat es laut Polizei eine Schlägerei in der Innenstadt von Wernigerode gegeben. Laut Mitteilung waren fast 100 Personen involviert.

Vor dem Pokalspiel in Wernigerode kam es zu einer Schlägerei mit HFC-Fans.

Wernigerode/DUR/slo – Vor dem Landespokal-Halbfinale am Samstagnachmittag soll eine größere Gruppe von HFC-Fans in der Innenstadt von Wernigerode eine Gruppe von einheimischen Fans angegriffen haben.

Laut Polizei befanden sich am Mittag sieben Männer vor einer Gaststätte am Nicolaiplatz, als eine Gruppe von HFC-Fans dazu kam. Die zunächst verbale Auseinandersetzung der beiden Fangruppen eskalierte schnell. Laut Mitteilung schlugen und traten die insgesamt 82 HFC-Fans schließlich auf ihre Opfer ein und bewarfen diese mit Flaschen. Mindestens ein Mann wurde am Kopf verletzt.

Die Polizei nahm die Personalien der Beteiligten auf und erteilte Platzverweise. Einige der Beteiligten seien bereits einschlägig polizeibekannt. Die Beamten ermitteln wegen Landfriedensbruchs.

Das Spiel, das Wernigerode sensationell mit 2:1 gewann, verpassten die Beteiligten laut Polizei allesamt.