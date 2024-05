Eine 69-Jährige übersieht bei Ilsenburg am Samstag einen 47-jährigen Motorradfahrer und erfasst ihn mit dem Auto. Der Mann wird schwer verletzt.

Der Fahrer dieser BMW wurde bei dem Unfall am Samstag schwer verletzt.

Ilsenburg/iku. - Eine 69-Jährige aus der Gemeinde Nordharz hat am Samstag bei Ilsenburg einen 47-jährigen Motorradfahrer übersehen, ihm die Vorfahrt genommen und ihn mit dem Auto erfasst. Der Mann ist bei dem Zusammenstoß schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die Autofahrerin gegen 9.30 Uhr aus Stapelburg in Richtung Ilsenburg unterwegs. Auf der Kreuzung der Landesstraßen 88 und 85 übersah sie den Biker aus dem Landkreis Börde. Dieser fuhr aus Richtung Veckenstedt kommend in Richtung Eckertal. Die Frau nahm ihm die Vorfahrt und stiße mit ihm zusammen.

Der Verletzte musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme blieb der Kreuzungsbereich für etwa eine Stunde gesperrt.