Werbetafel brennt in Thale im Harz nieder: Schaden: 8000 Euro

Eine elektronisch betriebene Werbetafel hat am Dienstag (5. April) in Thale in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit 12 Kameraden aus. Die Brandursache ist unklar.

Eine elektronisch betriebene Werbetafel hat am Dienstag (5. April) in Thale in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit 12 Kameraden aus. Die Brandursache ist unklar.

Thale (vs) - Eine elektrisch betriebene Werbetafel eines Autodienstes ist am Dienstag (5.April) aus bislang ungeklärter Ursache gegen 23.10 Uhr in der Neinstedter Straße in Brand geraten.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, haben die Beamten den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der entstandene Sachschaden an der sieben Metern hohen Werbetafel beträgt ersten Schätzungen zufolge ungefähr 8.000 Euro. Die Feuerwehr Thale kam mit zwölf Kameraden und zwei Fahrzeugen zum Einsatz, um den Brand zu löschen.