Wernigerode: 56-Jähriger fährt gegen Ampel und flüchtet

Wernigerode (vs) - Zeugen haben gestern (22. August) beobachtet Zeugen, wie der Fahrer eines Pick-ups der Marke Dodge Ram gegen gegen die Ampel in der Bahnhofsstraße in Wernigerode gegen 20.30 Uhr gefahren ist.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, flüchtete der Fahrer nach kurzem Betrachten des Schadens mit seinem Fahrzeug. Die Polizei konnte aufgrund der guten Zeugenaussagen den Fahrzeughalter und –führer ermitteln.

Bei diesem handelt es sich um einen 56-jährigen Mann aus Wernigerode. Dieser stand zum Unfallzeitpunkt erheblich unter Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst.

Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht ermittelt.