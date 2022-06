Wernigerode: 81-Jähriger verwechselt Autopedale und fährt gegen Treppe

Ein 81-Jähriger hat am Samstag (11. Juni) in Wernigerode einen Unfall verursacht. Er und seine Begleiterin mussten mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Halberstadt gebracht werden.

Wernigerode (vs) - Der 81-Jährige ist am Samstag (11. Juni) mit seinem Auto die Straße am Lustgarten in Wernigerode entlanggefahren.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, kam er am Kreisverkehr zur Lindenallee nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte zwei Verkehrszeichen. In der Folge verwechselte der Fahrzeugführer das Gas- mit dem Bremspedal und beschleunigte seinen Mercedes.

Daraufhin durchfuhr der 81-Jährige den Kreisverkehr entgegen der Fahrtrichtung und kam an einem Treppenaufgang zu einem Wohnhaus zum Stehen.

Bei diesem Zusammenstoß wurden der Fahrzeugführer und dessen 81-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide wurden zur Behandlung durch den Rettungsdienst in das Klinikum nach Halberstadt verbracht.