Wernigerode: Mann fährt unter Drogeneinfluss Auto

Ein Mann ist in Wernigerode nach dem Konsum von Drogen noch Auto gefahren, so die Polizei.

Wernigerode (vs) - Am 4. März gegen 23.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen E-Scooterfahrer in der Burgstraße in Wernigerode. Aufgefallen war das blaue Versicherungsschild, welches nur bis zum 28. Februar gültig war.

Im Rahmen der weiteren Kontrolle reagierte ein Betäubungsmittel-Test positiv auf die Einnahme von Amphetaminen. Der 41-jährige Wernigeröder gab nunmehr ein Tütchen mit Betäubungsmittel- Pulver heraus. Ein Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Der Vorwurf eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz konnte ausgeräumt werden. Einen entsprechenden Versicherungsvertrag und ein nunmehr gültiges grünes Versicherungsschild konnte der Wernigeröder vorweisen, so die Polizei.