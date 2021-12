Wernigerode: Täter versuchen Scheibe von Schmuckgeschäft sowie Juwelierladen einzuschlagen

Unbekannte Täter haben versucht die Scheibe des Uhren- und Schmuckladens in der Westernstraße als auch die des Juweliergeschäfts in der Marktstraße in Wernigerode im Zeitraum von Freitag (3. Dezember) auf Sonnabend (4. Dezember) einzuschlagen.

Unbekannte Täter haben versucht die Scheibe des Uhren- und Schmuckladens in der Westernstraße sowohl die des Juweliergeschäfts in der Marktstraße in Wernigerode von Freitag (3. Dezember) auf Sonnabend (4. Dezember) einzuschlagen. Der Schaden liegt bei ungefähr 9000 Euro.

Wernigerode (vs) - Unbekannte Täter haben im Tatzeitraum in der Nacht von Freitag (3.Dezember) 18 Uhr auf Samstag (4.Dezember) 10 Uhr versucht sowohl in den Uhren- und Schmuckladen in der Westernstraße als auch beim Juweliergeschäft in der Marktstraße in Wernigerode einzubrechen.

Beim Uhren- und Schmuckladens in der Westernstraße haben sie versucht mit einem unbekannten Werkzeuges die Schaufesterscheibe einzuschlagen, um an die Auslage zu gelangen. Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, wurde die Scheibe, die aus Sicherheitsglas besteht, dadurch stark beschädigt, hielt aber stand. Der angerichtete Schaden beträgt rund 3.000 Euro.

Weiterhin versuchten unbekannte Täter imselben Tatzeitraum Uhr gewaltsam die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts in der Marktstraße mit einem unbekannten Werkzeuges einzuschlagen, um an die Auslage zu gelangen. Die Scheibe, die aus Sicherheitsglas besteht, wurde dadurch stark beschädigt, hielt aber stand. Der angerichtete Schaden beträgt rund 5.500 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat und zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer 03941/674 – 293 entgegen.