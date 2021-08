Zwei Mädchen bei Sturz mit Moped im Harz verletzt

Zwei 16-Jährige verletzten sich bei einem Unfall mit einer Simson in Timmenrode.

Timmenrode - vs

Eine 16-jährige Mopedfahrerin und ihre gleichaltrige Sozia haben sich bei einem Sturz in Timmenrode verletzt. Das Duo war am Dienstagnachmittag (3. August) aus Richtung Wienrode zum Dorf an der Teufelsmauer unterwegs, berichtet ein Sprecher des Polizeireviers Harz.

Als sie auf Höhe der Teichwirtschaft nach rechts von der Kreisstraße abbogen, rutschte die Simson S 51 auf unbefestigter Fahrbahn weg. Der Rettungsdienst brachte die beiden Jugendlichen ins Krankenhaus. Am Moped entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.