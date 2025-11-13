Vom Balkon einer vermieteten Wohnung in Wettin-Löbejün haben unbekannte Täter sämtliche Schrauben entfernt. Die Polizei ermittelt.

Wettin-Löbejün. – Unbekannte Täter haben bereits am Montag sämtliche Schrauben eines Balkons in Wettin-Löbejün (Saalekreis) demontiert, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Damit sei die Tragfähigkeit des Balkons, der zu einer vermieten Wohnung gehört, stark beeinträchtigt. Daher habe er vorerst gesperrt werden müssen. Nun ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung.