Eine Gruppe hat zwei Männer in der Wichernstraße in Wittenberg geschlagen und ist dann geflüchtet. Wer kennt die Identitäten der Angreifer?

Zehnköpfige Gruppe greift an! Zwei Männer in Wittenberg geschlagen und getreten

Attacke in der Wichernstraße

In der Wichernstraße in Wittenberg hat eine Gruppe zwei Männer angegriffen.

Wittenberg. – Zu Angriffen aus einer Gruppe heraus ist es am Donnerstagabend in der Wichernstraße in Wittenberg gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach sollen mehrere Mitglieder der fünf- bis zehnköpfigen Gruppe um 20.21 Uhr einen 41 Jahre alten Mann geschlagen und getreten haben.

Wenig später sei ein weiterer Mann (35) von einem Gruppen-Mitglied geschlagen worden, heißt es. Anschließend sei die Gruppe geflüchtet. Lediglich ein 17 Jahre alter Jugendlicher sei als Tatverdächtiger von den Beamten vor Ort angetroffen worden.

Zeugen der Angriffe, die die Identität der anderen Gruppenmitglieder kennen, werden gebeten, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Rufnummer 03491/4690 zu melden.