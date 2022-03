Wohnhaus stürzt nach Brand in Lückendorf zusammen - zwei Bewohner vermisst

Lückendorf/dpa – Ein Einfamilienhaus ist in der Nacht zum Montag in Lückendorf (Landkreis Görlitz) bei einem Brand zerstört worden. «Zum Verbleib der beiden Bewohner ist bislang noch nichts bekannt», sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagmittag. Es handele sich um eine 86-jährige Frau und einen 63-jährigen Mann. Ein Brandursachenermittler sei bereits vor Ort gewesen. Wie das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.

Das Haus stand den Angaben nach bereits in Vollbrand, als die Feuerwehr in der Nacht eintraf. Während der Löscharbeiten sei es nicht begehbar gewesen und letztlich in sich zusammengefallen. Die Brandbekämpfer seien bis in die Morgenstunden mit den restlichen Löscharbeiten beschäftigt gewesen.