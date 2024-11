In der Grimmstraße in Halle sind Wohnungen eines Hauses, das gerade rekonstruiert wird, aufgebrochen und mit Farbe verunstaltet worden. Der Schaden ist riesig.

Halle (Saale). - Am Dienstagmorgen haben Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Grimmstraße in Halle randaliert und einen gewaltigen Schaden hinterlassen, wie die Polizei meldet.

Demnach wurde die Polizei gegen 8.30 Uhr darüber informiert, dass bislang Unbekannte sich zu dem Haus, das momentan rekonstruiert wird, Zutritt verschafft und darin randaliert hätten. Acht Wohnungen seien aufgebrochen und ihre Wände mit Farbe beschmiert worden, heißt es.

Der Schaden werde vom Eigentümer des Reko-Hauses auf Zehntausende Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen unter anderem wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung aufgenommen.