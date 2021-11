Alkohol Barleben: Aggressiver Radfahrer tritt mit 2,57 Promille nach Polizisten

Ein 33-jähriger Radfahrer ist am Sonntag (28. November) in Barleben in eine Polizeikontrolle geraten. Dabei pustete er 2,57 Promille. Als die Polizisten eine Blutuntersuchung anordneten, versuchte der Radfahrer die Beamten zu treten.