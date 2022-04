Zeugen gesucht Barleben: Verdacht einer versuchten Entführung eines Kindes

Zwei Männer sollen am Donnerstagmittag (28. April) in Barleben versucht haben, ein zehnjähriges Kind in ihren Transporter zu ziehen. Die Polizei sucht nach Zeugen und einer Frau, die dem Mädchen geholfen haben soll, zu entkommen.