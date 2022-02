Besitzer verreist: Nachbarin meldet Einbruch eines Wohnhauses in Samswegen

Zurzeit sind Ferien in Sachsen-Anhalt und einige Menschen verreist. Das haben Einbrecher in Samswegen in der Börde ausgenutzt und sind in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Samswegen (vs) - Eine Anwohnerin der Haidbergstraße in Samswegen in der Börde hat am Wochenende einen Einbruch in das Wohnhaus der Nachbarn gemeldet. Diese befinden sich zurzeit im Urlaub.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, haben unbekannte Täter sich in der Zeit von Freitag (11. Februar) auf Samstag (12. Februar) gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus verschafft und dieses nach Wertgegenständen durchsucht.

Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Laptop und Schmuck entwendet. Spuren wurden gesichert. Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904/478-0 entgegen.