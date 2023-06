L44/Samswegen (vs) - Zu einem schweren Motorrad-Unfall mit einem jungen Verletzten ist es am frühen Mittwochmorgen auf der L44 in Richtung Samswegen in der Börde gekommen.

Demnach fuhr zunächst ein 16 Jahre alter Junge auf seinem Moped auf der Landstraße, als er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam, in einen Graben stürzte und sich dabei schwer verletzte. Er wählte offenbar selbst den Notruf.

Der Jugendliche kam ins Krankenhaus.