Brandstiftung in der Börde? Auto und Container: Zwei Brände in einer Nacht in Klein Ammensleben

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Mittwoch gleich zwei Feuer bekämpfen: Zunächst brannte ein Transporter, anschließend ein Kleidercontainer am Gerätehaus in Klein Ammensleben im Landkreis Börde.