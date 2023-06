Schwere Verletzungen trug ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Bundesstraße B189 in Wolmirstedt in der Börde davon, als er beim Überholen mit einem Auto kollidierte.

Schwerer Unfall auf B189 in Wolmirstedt: Motorradfahrer verunglückt in der Börde

Wolmirstedt (vs) - Zu einem schweren Unfall mit einem Motorradfahrer ist es am Dienstagnachmittag in Wolmirstedt in der Börde gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach sei ein 52 Jahre alter Motorradfahrer beim Überholen mit einem 42 Jahre alten Autofahrer zusammengeprallt. Der Motorradfahrer sei nach der Kollision gestürzt und im Graben gelandet, heißt es.

Der Motorradfahrer kam schwerverletzt ins Krankenhaus.