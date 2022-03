DieBstahl Diebe stellen gestohlenes Auto in Farsleben in der Börde mit laufendem Motor ab

Ein Audi, der nur wenige Stunden zuvor in der Nähe von Hannover gestohlen worden ist, ist in Farsleben in der Börde am Dienstagmorgen (1. März) wieder aufgetaucht. Als die Polizei das Fahrzeug fand, lief der Motor. Die Scheinwerfer waren mit Fußmatten abgedeckt.