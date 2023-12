In Meitzendorf bei Barleben kam es zu einem Raub, berichtet die Polizei. Der Schaden ist immens.

Diebstahl aus Aldi-Lager in Meitzendorf: Mehr als 100.000 Euro Schaden

In das Aldi-Zentrallager in Barleben/Meitzendorf wurde eingebrochen.

Meitzendorf/vs - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 10. Dezember, kam es zu einem Diebstahl in dem in Meitzendorf ansässigen Aldi-Supermarktdepot.

Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Lagerräumen und klauten mehrere Waren. Der Wert beläuft sich auf eine niedrige sechsstellige Summe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die Angaben zur Tat und / oder Tätern geben können, werden gebeten, diese der Polizei unter der Telefonnummer 03904 / 478 - 0 mitzuteilen.