Ein Wolmirstedter Handwerksbetrieb ist Opfer eines Einbruchs geworden. Bislang Unbekannte waren am Dienstagabend in den Betrieb eingebrochen und haben etliche Kupferrohre und Werkzeuge gestohlen.

Wolmirstedt. - In Wolmirstedt ist am Dienstagabend ein Firmengebäude Ziel eines Einbruchs geworden. Laut der Polizei sollen bislang unbekannte Täter gegen 22 Uhr mit einem Transporter vor die verschlossene Abzäunung des Firmengeländes in der Glindenberger Straße gefahren sein.

Danach hätten sie diesen als Sichtschutz genutzt, um unbemerkt das Torschloss zu zerstören und auf das Gelände zu gelangen. Anschließend sollen die Täter in das überdachte Außenlager eingedrungen sein. Von dort seien sie zur Eingangstür des Firmengebäudes gegangen, die sie mutmaßlich mit einem Werkzeug gewaltsam aufhebelten.

Einbrecher verursachen hohen Schaden

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Unbekannten zahlreiche Kupferrohre sowie hochwertige Werkzeugmaschinen, darunter Bohr- und Stemmhämmer, entwendet haben. Der entstandene Schaden liege laut Polizei bei rund 15.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die am 15. Oktober zwischen 22 und 22.30 Uhr in der Glindenberger Straße 6 verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904/4780 zu melden.