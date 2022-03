Einbruch Einbruch in Kindertagesstätte in Hohenwarsleben: Täter durchwühlen Räume

Ein Sicherheitsunternehmen ist am Dienstagabend (15. März) alarmiert worden, weil in der Kindertagesstätte in Hohenwarsleben ein Einbruchsalarm losging. Als die Mitarbeiter dort eintrafen, liefen zwei Täter davon. Die Polizei sucht nach Zeugen.