Einbruch ins Umspannwerk Wolmirstedt: Schaden 150.000 Euro

Unbekannte Täter sind am Donnerstag (31. März) in das Umspannwerk in Wolmirstedt eingebrochen. Dabei fuhren sie mit einem Fahrzeug durch einen Maschendrahtzaun und stahlen aus den Lagerräumen hochwertige Technik.

Wolmirstedt (vs) - In das Umspannwerk in Wolmirstedt ist am Donnerstag (31. März) im Zeitraum von 1 bis 7 Uhr eingebrochen worden.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, fuhren die unbekannten Täter mit einem Kraftfahrzeug durch einen Maschendrahtzaun und begaben sich zu den Lagerräumen. Diese wurden aufgebrochen und es wurden daraus diverse Gegenstände entwendet.

Es fehlen sieben Steckleitern, hochwertige Messtechnik, zahlreiche Kupferkabel und Erdungsmaterial. Der Abtransport wurde mit einem dort abgestellten Gabelstapler durchgeführt.

Zwei weitere Firmen, die dort Arbeiten auf dem Baustellengelände durchführen, wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Hier wurden bereits verlegte Erdungsseile entwendet. Der Sachschaden wurde vorerst auf circa 150.000 Euro geschätzt.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.