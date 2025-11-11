Einbrecher sind in Wolmirstedt von einem Zeugen überrascht worden. Dieser wollte die Täter an der Flucht hindern und wurde dabei verletzt.

Wolmirstedt. – Ein 66-Jähriger ist in der Nacht zu Dienstag in Wolmirstedt von Einbrechern verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach hatte der Mann auf dem Hof eines Wertstoffhandels in der Meitzendorfer Straße Geräusche gehört und drei maskierte Personen gesehen.

Einbruchsversuch in Wolmirstedt: Täter stoßen Zeugen zu Boden

Diese hätten sich gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude verschaffen wollen. Der 66-Jährige habe die Maskierten angesprochen, die daraufhin das Gelände fluchtartig verlassen wollten.

Als der Mann die Täter an der Flucht hindern wollte, sei er zu Boden gestoßen worden. Dabei habe er leichte Verletzungen erlitten. Trotz Einsatz eines Fährtenspürhundes habe die Polizei die Täter nicht fassen können.

Die drei Täter seien circa 1,80 Meter groß und mit Jogginganzügen bekleidet gewesen.

Zeugen werden gebeten, sich im Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904/4780 zu melden.