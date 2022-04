Explosion in einer Wohnung in Samswegen ruft Feuerwehr auf den Plan

In Samswegen ist es am Ostersonntag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Verletzt wurde bei der Explosion niemand. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Samswegen - Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Nachmittag des Ostersonntags in Samswegen gekommen. Wie Ortswehrleiter Matthias Wolff mitteilte, sei es infolge einer Explosion eines Handyakkus zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Gebrannt habe es aber nicht, so dass für die alarmierten Feuerwehren kein weiterer Handlungsbedarf bestanden habe.