Am Bahnhof Wolmirstedt haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Die Täter erbeuteten Bargeld. Durch die im Gleisbett gelandeten Trümmerteile wurde ein Zug beschädigt.

Wolmirstedt. - In der Nacht zum Donnerstag ist am Bahnhof Wolmirstedt gegen 1.30 Uhr ein Fahrkartenautomat gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten die Täter dadurch Geld.

Laut den Angaben setzten unbekannte Täter einen bislang unbekannten Sprengkörper ein, um die Explosion auszulösen. In der Folge seien sowohl die Hartgeldkassetten als auch die Scheine aus dem Automaten entnommen worden, so die Polizei.

Darüber hinaus landeten einige der Trümmerteile des Fahrkartenautomaten im Gleisbett. Ein Zug stieß wenig später gegen diese. Die Deutsche Bahn sperrte daraufhin temporär die Bahnstrecke.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 20.000 Euro. Zudem wertet sie im Zuge ihrer Ermittlungen die Videoaufzeichnungen aus. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904/4780 oder über das Elektronische Polizeirevier der Polizei Sachsen-Anhalt zu melden.