Feuer im Bahnhofsgebäude Barleben: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Das leerstehende Bahnhofsgebäude in Barleben hat am Montagmorgen (25. April) gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. An einer Stelle schien ein Schlafplatz zu sein.

Barleben (vs) - Im Bahnhof in Barleben hat es in den frühen Morgenstunden am Montag (25. April) gebrannt. Das Gebäude, ein leerstehendes Objekt, musste durch die freiwillige Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, wurde im Inneren verbranntes Material auf dem Fußboden, direkt darüber ein Loch zum Obergeschoss und ein durchgebrannter Balken festgestellt. Das Feuer wurde schnell gelöscht.

Bei der Überprüfung des Objekts wurde ein offenstehendes Fenster im Obergeschoss gefunden und auch eine Stelle, die ein Schlafplatz zu sein schien. Personen wurden nicht gefunden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nunmehr wegen fahrlässiger Brandstiftung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/7480 entgegen.