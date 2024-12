In Loitsche ist ein Traktor durch einen Brand zerstört worden. Ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro ist durch die Flammen entstanden.

Traktor gerät in Brand: 50.000 Euro Schaden durch die Flammen

Feuer in Loitsche

Loitsche. - Auf einer Grünfläche in der Triftstraße in Loitsche hat am Dienstag gegen 13.13 Uhr ein Traktor gebrannt.

Laut Polizei war beim Eintreffen der Beamten vor Ort schon der hintere Teil des Fahrzeuges vollständig ausgebrannt. Auch die Löscharbeiten der Feuerwehr waren zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Es sei ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro entstanden, so die Polizei.