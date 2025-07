Bei der Erschließung von Baugrundstücken ist ein Baggerfahrer in Colbitz (Landkreis Börde) auf Fundmunition gestoßen.

Gefährlicher Fund in Colbitz

Colbitz. - In der Bahnhofstraße in Colbitz (Landkreis Börde) ist ein Baggerfahrer bei seinen Arbeiten auf einem Baugrundstück am Montag auf einen stark verwitterten Gegenstand gestoßen, der für ihn augenscheinlich nach Fundmunition aussah, teilt die Polizei mit.

Die Bauarbeiten seien daraufhin sofort eingestellt und der Kampfmittelbeseitigungsdienst informiert worden. Und tatsächlich, so die Polizei weiter, handelte es sich dabei um eine Sprenggranate.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst habe weiterhin das Gelände untersucht und dabei weitere Munition gefunden. Fünf baugleiche Sprenggranaten - vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg - seien entdeckt worden. Diese wurden allesamt zur Vernichtung abtransportiert.

Insgesamt sechs Sprenggranten hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst aus dem Erdreich geborgen. (Foto: Polizei)

Polizei warnt vor Fundmunition im Boden

"Es wird dringend davon abgeraten, Munition oder Munitionsteile zu berühren oder näher zu untersuchen", mahnt die Polizei in diesem Zusammenhang.

Bestehe der geringste Verdacht, dass es sich um Fundmunition handelt, ist der Fundort deutlich zu markieren, bestenfalls mit Absperrband zu versehen, und unverzüglich die Polizei zu informieren.

Fundmunition verliere auch nach vielen Jahren im Erdreich und trotz starker Verwitterung nichts von der ursprünglichen Sprengkraft.