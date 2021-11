Großeinsatz in Wolmirstedt - Jugendliche mit Softair-Gewehren unterwegs 

Im Gewerbegebiet in Wolmirstedt ist es zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Am Sonntag sollen zwei Jugendliche mit täuschend echt aussehenden Druckluftgewehren gesichtet worden sein.

Wolmirstedt/dpa/DUR - Zwei 17-Jährige haben mit täuschend echt aussehenden Druckluftgewehren einen Großeinsatz der Polizei in Wolmirstedt ausgelöst. Mehrere Zeugen waren am Sonntagnachmittag (14. November) in einem Gewerbegebiet in der Seegrabenstraße auf die beiden Jugendlichen in Tarnkleidung und mit Langwaffen aufmerksam geworden, wie die Polizei mitteilte.

Zur Bewältigung der "unklaren Gefährdungslage" seien neben einem Hubschrauber auch Spezialeinheiten im Einsatz gewesen. Die beiden 17-Jährigen konnten von den Beamten ausfindig gemacht werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.