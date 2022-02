Hund Lucy geht in Stemmern allein spazieren: Polizei hilft Besitzer zu finden

Stemmern (vs) - Eine Schäferhündin hat am Sonntagnachmittag (20. Februar) den Weg des Streifenwagens in Stemmern (Ortsteil der Einheitsgemeinde Sülzetal) im Landkreis Börde gekreuzt.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, stieg Polizeihauptmeister Geppert aus und ging mit der Hundedame eine Runde durch den Ort. Dabei gelang es, unter tatkräftiger Mithilfe der ortsansässigen Bevölkerung, die Halter der 9-jährigen Hündin Lucy zu ermitteln.

Als Frauchen und Herrchen sie dann abholten, berichteten sie, dass Lucy ab und an solche Ausflüge unternimmt. Extra dafür wurde ein GPS Tracker angeschafft, der aber just an diesem Tag am Ladegerät angeschlossen war.