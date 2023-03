In Irxleben haben unbekannte Täter einen Geldautomat gesprengt. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

In Irxleben in der Börde wurde ein Geldautomat gesprengt.

Irxleben (vs) - Gegen 2.30 Uhr verschafften sich am 24. März unbekannte Täter Zugang zu einer Bankfiliale in der Niederndodeleber Straße in Irxleben. Die Polizeibeamten konnten vor Ort feststellen, dass ein Geldausgabeautomat gesprengt wurde, heißt es in einer Pressemitteilung.

Durch die Tathandlungen sowie die Wucht der Explosion wurde der Geldausgabeautomat und die Räumlichkeiten erheblich beschädigt. Durch die Polizei wurde die Spurensicherung am Tatort durchgeführt.

Ebenso wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des "Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion" eingeleitet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde kein Geld erbeutet. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Zeugenhinweise zur Tat und oder den Tätern nimmt die Polizei im Bördekreis unter Telefon 03904/ 478 0 entgegen.