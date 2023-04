Einen Fischzug der besonderen Art haben sich Diebe in der Börde geleistet. Sie stahlen einen Sattelzug mitsamt 15 Küchen, die der Lkw geladen hatte, von einer Tankstelle in der Börde.

365.000 Euro Schaden! Lkw an Tankstelle in der Börde geklaut - mitsamt 15 Küchen

Einen Lkw wurde mitsamt 15 Küchen in der Börde von einem Tankstellenrastplatz geklaut. Was ist mit dem wertvollen Sattelzug geschehen? Symbolbild:

Hohe Börde (vs) - Einen riesigen Coup haben sich Diebe in der Börde geleistet, als sie am Wochenende einen Sattelzug mitsamt seiner wertvollen Ladung von einer Tankstelle bei Irxleben entwendeten. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach sei die Zugmaschine von der Firma DAF, in der Farbe Beige gewesen. Der Firmenname sei in großen braunen Buchstaben darauf zu lesen, so die Beamten. An der Fahrzeugfront seien außerdem oberhalb der Fahrerkabine vier zusätzliche Scheinwerfer montiert, heißt es. Der Auflieger sei ebenfalls in der Farbe Beige gehalten und mit einem umlaufenden braunen Streifen versehen. Der Sattelzug war mit 15 Küchen beladen, so die Beamten weiter. Der Schaden werde bislang auf bis zu 345.000 Euro beziffert.

Nun sucht die Polizei händeringend nach Zeugen und erbittet Hinweise zu Tätern, Tat oder dem Verbleib des Sattelzuges unter der Rufnummer 03904-4780.