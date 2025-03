Die Polizei hat auf dem Autohof Hohenwarsleben an der A2 ein zuvor als gestohlen gemeldetes Luxusauto entdeckt. Nun muss sich ein Lkw-Fahrer wegen Hehlerei verantworten.

Polizei entdeckt gestohlenes Luxusauto an der A2: Lkw-Fahrer steht unter Hehlerei-Verdacht

Hohenwarsleben. - Am späten Freitagabend ist es der Polizei gelungen, ein gestohlenes Luxusauto auf dem Autohof Hohenwarsleben ausfindig zu machen.

Laut der Autobahnpolizei hatte ein Betreiber einer Autovermietung in Hamburg gegen 23 Uhr einen Audi R8, der am Mittag verliehen wurde, gestohlen gemeldet. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich das Fahrzeug auf dem Autohof Hohenwarsleben an der Autobahn 2 befand.

Die Polizei habe umgehend gezielte Kontrollen in der Umgebung eingeleitet - mit Erfolg, wie sie mitteilt. Auf der Ladefläche eines Lkw entdeckten die Beamten das Auto, dessen Wert laut den Angaben im unteren sechsstelligen Bereich liegt.

Gegen den 55-jährigen Lkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Hehlerei eingeleitet. Der Betreiber der Autovermietung brachte den Audi wieder zurück nach Hamburg.