Wolmirstedt/vs - Zu einem Unfall kam am Nachmittag des 13. Novembers in der Bahnhofsstraße in Wolmirstedt. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärt, wollte ein 19-jähriger Skodafahrer von einem Grundstück auf die Straße fahren.

Dabei übersah er einen Fahrradfahrer auf dem Radweg der Bahnhofsstraße.

Die beiden Verkehrsteilnehmer stießen zusammen. Der 45-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht an der Hand. Am Skoda entstand ein Sachschaden, so die Beamten.