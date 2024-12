Weil ein Mann bei der Rückgabe von Leergut starke Verschmutzungen verursacht hat, musste die Polizei zu einem Supermarkt in Wolmirstedt kommen. Was passiert ist.

In Wolmirstedt ist die Polizei zu einem Einsatz in einen Supermarkt gerufen worden.

Wolmirstedt. - Ein 32 Jahre alter Mann hat am Mittwoch gegen 15.50 Uhr bei der Abgabe von Leergut starke Verschmutzungen in einem Supermarkt in der Julius-Bremer-Straße in Wolmirstedt verursacht.

Laut Polizei sprach eine Mitarbeiterin den Mann daraufhin an und ihm ein Hausverbot aus. Dieser habe sich davon jedoch nicht beirren lassen. Nachdem er auch die Aufforderung der gerufenen Polizei ignoriert hatte, sei ihm von dem Beamten ein Platzverweis für den Einkaufsmarkt und den angrenzenden Parkplatz ausgesprochen worden, heißt es.

Gegen den 32-Jährigen werde nun wegen Hausfriedensbruch ermittelt.