Transporter überschlägt sich auf B189 in der Börde

Auf der B189 kam es zu einem Unfall, bei dem sich ein Fahrzeug überschlagen hat, so die Polizei.

Meitzendorf/vs - Bei einem Unfall auf der B189 wurde eine Frau am 14. Dezember gegen 10.30 Uhr verletzt.

Die Fahrzeugführerin des Citroen fuhr auf der B189 aus Richtung Magdeburg in Richtung Stendal. Kurz vor der Abfahrt Meitzendorf kam sie mit dem rechten Vorderrad auf den Grünstreifen und verlor dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug.

Die Frau kam daraufhin von der Straße ab und überschlug sich mit ihrem Transporter. Die Fahrzeugführerin konnte das Fahrzeug alleine verlassen und wurde leichtverletzt in das Klinikum Olvenstedt verbracht, so die Polizei in einer Pressemitteilung.