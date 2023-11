Unbekannte Täter haben in Wolmirstedt versucht, zwei Zigarettenautomaten zu sprengen, so die Polizei.

Zwei versuchte Automatensprengungen in Wolmirstedt

In Wolmirstedt haben unbekannte Täter zwei Zigarettenautomaten sprengen wollen.

Wolmirstedt/vs - Ein Zeuge bemerkte am 10. November gegen 15.15 Uhr in der Julius-Bremer-Straße einen lauten Knall. Mehrere Personen machten sich laut Pressemitteilung der Polizei an einem Zigarettenautomaten zu schaffen.

Die alarmierte Polizei suchte die Umgebung ab. Die Täter konnten fliehen. Ein Schaden an zwei betroffenen Zigarettenautomaten konnte nicht festgestellt werden, so die Beamten.