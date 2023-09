A2 (vs) - Am frühen Sonntagmorgen ist es zu einem schweren Unfall auf der A2 Richtung Hannover gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.



Ein 31 Jahre alter Mann betrat demnach in der Nacht den rechten Fahrstreifen der A2. Dabei sei er von einem Auto erfasst worden, heißt es von Seiten der Beamten. Ein 58-jähriger Autofahrer, der zeitgleich in Richtung Hannover unterwegs war, erfasste den Mann offenbar zwischen den Anschlussstellen Bornstedt und Eilsleben.



Der Fußgänger wurde laut Angaben beim Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn geschleudert. Er sei noch an der Unfallstelle verstorben, so die Polizei. Der 58-jährige Fahrer des Peugeot sowie sein Beifahrer blieben unverletzt.