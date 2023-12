B189/Wolmirstedt/VS - Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei hat ein Autofahrer in der Nacht zum Sonntag auf der Bundesstraße B189 einen schweren Unfall verursacht. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war zunächst ein 23 Jahre alter Autofahrer in Schlangenlinien auf der B189 unterwegs und beschleunigte auf eine hohe Geschwindigkeit in Richtung Stendal, als er einen sich nähernden Streifenwagen erkannte. Bei Wolmirstedt Süd soll er anschließend die B189 verlassen haben und in Richtung Barleben gefahren sein. Auf Höhe der Überführung des Mittellandkanals über die B189 habe er schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und das Brückengeländer durchbrochen, heißt es von Seiten der Beamten. Das Auto stürzte sechs Meter in die Tiefe.

Der 23 Jahre alte, mit 1,6 Promille betrunkene Fahrer kam mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen ins Krankenhaus. Er hatte sich zuvor selbst aus dem Wrack seines Autos befreien können und muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Sein Führerschein wurde ihm entzogen.

Die B189 in Richtung Stendal musste für etwa 2,5 Stunden gesperrt werden.