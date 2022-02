Technischer Defekt: Auto brennt auf Parkplatz der A2 aus

Hohenwarsleben (vs) - In Hohenwarsleben ist am Mittwochabend (2. Februar) ein Mercedes ausgebrannt, so dass die Feuerwehr zum Löscheinsatz ausrückte.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, erläuterte der 19-jährige Fahrer des Wagens, dass er mit dem Auto von Magdeburg über die A14 auf die A2 gefahren ist und dort ein Leistungsverlust eintrat.

Kurz darauf leuchtete dann eine Warnlampe auf. Er und sein Beifahrer fuhren bis zum Parkplatz einer Fastfood Kette und stiegen aus. Dann qualmte es aus dem Motorraum und plötzlich brannte der Pkw. Vermutlich löste demnach ein technischer Defekt den Brand aus