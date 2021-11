Unbekannte besprühen in Colbitz eine Baracke mit Graffiti

Auf einem Wochenendgrundstück ist am Wochenende in Colbitz im Landkreis Börde eine Baracke mit Graffiti besprüht worden. Der Schaden liegt bei 3000 Euro.

Colbitz (vs) - Unbekannte Täter haben auf dem Gelände eines Wochenendgrundstücks in der Straße Waldbad in Colbitz am Wochenende (21. bis 22. November) eine Baracke beschmiert.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, wurden mittels Sprühfarbe verschiedene Sprüche aufgebracht.

Der Sachschaden wurde auf 3000 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.